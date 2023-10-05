Производитель Aperol назвал иск о запрете продажи в РФ защитой бренда

РИМ, 5 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Итальянская компания-производитель вин Davide Campari - Milano NV (Campari Group), выпускающая апероль, назвала иск о запрете ввоза в РФ своей продукции защитой бренда.
Ранее итальянский производитель обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к компании "Мастер-трейд" о запрете ввоза и реализации на территории РФ продукции под своим брендом Aperol и Aperol spritz, следует из картотеки суда.
"Это обычная практика, направленная на защиту наших брендов и наших потребителей. Мы не можем дать дальнейших комментариев по поводу судебного иска, который находится на рассмотрении", - сказали корр. ТАСС в компании.
Судебное разбирательство по делу назначено на 30 октября.
"Мастер-трейд" - держатель эксклюзивных контрактов с ведущими мировыми производителями алкогольной продукции. В настоящее время ассортиментный портфель компании включает несколько видов алкогольных напитков из различных стран, говорится на сайте компании. Дистрибьютор поставляет вина Trozo, Lamazi, Soltoro, игристое вино Rachelle, а также коньяк Lamazi, виски Trozo Campbell Meyer & Company, водку Shaman’s.