Эксперт: Росатом может позволить себе "выбирать" перспективных иностранных клиентов

Одним из таких примеров является поставка ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш, заявил директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Азиатский и африканский рынки - одни из самых перспективных развивающихся рынков электроэнергии, а Росатом может позволить "выбирать" себе таких перспективных клиентов для долгосрочного сотрудничества. Такое мнение высказал ТАСС директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко.

"Азиатский и в среднесрочной перспективе африканский рынки являются одними из наиболее перспективных развивающихся рынков электроэнергии в мире как с точки зрения потенциальной емкости рынка строительства новой генерации, так и скорости развития этих рынков. При этом, Росатом может позволить выбирать себе перспективных клиентов для долгосрочного сотрудничества, как с точки зрения приоритетов строительства, так и поставки топлива", - сказал эксперт.

Одним из примеров перспективного сотрудничества у Росатома является поставка ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш.

По его словам, необходимо понимать, что Бангладеш по населению на 169 млн человек превосходит РФ и при этом имеет низкую базу развития энергетики. Суммарное производство электроэнергии в 2022 году составило 85 млрд кВт·ч или порядка 500 кВт·ч/человека. "При этом, по нашим оценкам, реальный экономический спрос на электроэнергию и насыщение рынка в странах Азии достигается на уровне не менее 1 800-2 200 кВт·ч/человека в год, необходимых, чтобы обеспечить электрификацию, доступ к экологически чистым способам приготовления пищи и индустриализацию на уровне стран со средним доходом. Таким образом, на горизонте до 2050 года энергосектор Бангладеш имеет потенциал роста в четыре-пять раз", - подчеркнул эксперт.

В этом контексте, отметил он, прогнозное производство электроэнергии на АЭС "Руппур" (2 блока мощностью по 1200 МВт каждый) в 17-18 млрд кВт·ч в год - лишь малая часть перспективных потребностей, так как рост спроса может "поглотить" еще от 10 до 20 реакторов ВВЭР-1200. Такой рост требует существенного наращивания потребления первичных энергоресурсов и при этом довольно традиционных, помимо развития возобновляемых источников энергии. "С учетом ограничений газового и угольного рынка, а также ужесточающийся требований климатического регулирования атомная генерация имеет большие шансы на успех", - рассказал Роженко.

Росатом рассчитывает в 2024 году получить первое тестовое "атомное электричество", а в 2025 году - масштабную, постоянно работающую атомную электростанцию.