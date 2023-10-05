Польша ждет от Украины новых конструктивных шагов после приостановки иска в ВТО

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что "мы видим, что эта проблема будет снята в течение ближайших недель и месяцев"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Решение Украины приостановить рассмотрение во Всемирной торговой организации (ВТО) иска против Венгрии, Польши и Словакии является необходимым шагом, за которым должны последовать конструктивные действия. Об этом заявил агентству РАР пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Приостановка рассмотрения иска в ВТО "является необходимым шагом, но мы ожидаем дальнейших конструктивных действий со стороны Украины в области налаживания правильных отношений в вопросах сельского хозяйства", - сказал он. "Мы видим, что эта проблема будет снята в течение ближайших недель и месяцев. Пока мы ищем практичное решение [вопроса], наши споры в ВТО на сегодня прекращены", - добавил представитель правительства Польши.

Он говорил после сообщений о том, что Украина в четверг приостановила рассмотрение в ВТО иска к трем странам Европы.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование недружественных действий в торговой сфере. Для выхода из ситуации Киев предложил ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу министерством экономики разрешения на экспорт каждой партии зерновых после согласования с ЕК и странами-импортерами.