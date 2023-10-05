Глава Минсельхоза сообщил о росте престижа аграрного образования в РФ

Очень важно не сокращать контрольные цифры приема по направлениям "сельское хозяйство" и "ветеринария", отметил Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Престиж аграрного образования в России увеличивается, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023".

"Увеличение конкурса фиксировалось не только в Москве, но и в региональных вузах. То есть престиж аграрного образования растет. Поэтому очень важно не сокращать контрольные цифры приема по направлениям "сельское хозяйство" и "ветеринария", - сказал он.

"Формирование первых профессиональных компетенций начинается с агроклассов - сейчас их в России почти 1,2 тыс., обучаются в них более 20 тыс. человек. В вузах Минсельхоза России учатся более 274 тыс. человек", - добавил Патрушев. По его словам, к новым программам абитуриенты проявляют достаточно высокий интерес. Так, в Тимирязевской академии в рамках прошедшей приемной кампании на биотехнологии конкурс составил 26 человек на место, а в Академии ветеринарной медицины имени Скрябина на то же направление конкурс составлял 50 человек на место.

"Мы, со своей стороны, для совершенствования практической подготовки модернизируем материально-техническую базу вузов и входящих в их структуру учхозов", - сказал министр, отметив, что за шесть лет на эти цели из федерального бюджета было направлено порядка 4 млрд рублей. "Подчеркну: средства в том числе идут на оборудование для практики", - уточнил глава министерства. Кроме того, с 2020 года ежегодно учебным заведениям выделяется финансирование на обновление сельхозтехники, которая используется для практики. С учетом 2023 года будет совокупно приобретено 728 единиц. "Эту работу продолжим, в том числе будем обновлять лабораторное оборудование", - сказал Патрушев.

Также для развития практической составляющей ведется тесное взаимодействие с ключевыми компаниями - лидерами АПК. "Наши университеты сотрудничают более чем с 3 тыс. так называемых индустриальных партнеров", - сообщил Патрушев. Кроме того, как рассказал глава министерства, в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий, компенсируется до 90% затрат сельхозпредприятиям на обучение и прохождение практики. С 2020 года таким образом на производства привлечены свыше 18 тыс. молодых специалистов.