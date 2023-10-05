ЦБ: цифровые рубли за 7-8 лет после массового запуска могут занять 5% от денежной массы

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цифровой рубль за семь-восемь лет после массового запуска проекта (намечен на 2025 год) займет долю в 5% от денежной массы. Такую оценку озвучила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на площадке экономического факультета МГУ в рамках фестиваля "Финансовый сентябрь".

"Мы полагаем, что за семь-восемь лет (после массового запуска - прим. ТАСС) на цифровые рубли в общей структуре может прийтись до 5% от общего показателя", - сказала она.

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит "пилот" с ограниченным количеством клиентов. По мере доработки платформы цифрового рубля ЦБ планирует подключать к ней все больше клиентов и банков. На первом этапе тестируются активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали в ЦБ ранее, в тестировании участвуют около 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России.