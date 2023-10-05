5 октября, 15:46,
обновлено 5 октября, 16:02

Путин заявил, что Россия уходит с угасающего рынка Европы в Азию

При этом президент обратил внимание, что Россию с Европой связывают многочисленные многовековые связи в области культуры, образования

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия в значительной степени уходит с угасающего рынка Европы в Азию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках других регионов мира, в том числе в Азии", - отметил российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что Россию с Европой связывают многочисленные многовековые связи в области культуры, образования. Однако, как указал президент, европейцы "уничтожают свои корни, основанные на христианской культуре".

"Мы не собираемся закрывать ни окон, ни дверей, но мы не собираемся ломиться в Европу, если она этого не хочет. Хочет - пожалуйста, мы будем работать вместе", - добавил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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