В ДНР аграрии собрали рекордный урожай ранних зерновых

Они намолотили 731 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Донецкой Народной Республики намолотили 731 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 6% больше, чем годом ранее. Для региона это рекордные показатели по урожаю, сообщил ТАСС на агропромышленной выставке "Золотая осень" первый заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Александр Жиренкин.

"Наши аграрии работают за двоих, так как почти 50% мужчин в отрасли были мобилизованы. Несмотря на то, что уборочная кампания была немного затянута из-за осадков, в этом году сельхозпроизводители собрали рекордный урожай за всю историю Донецкой Народной Республики", - сказал собеседник агентства, уточнив, что намолочено 731 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых.

Он добавил, что ожидается хороший урожай поздних зерновых и технических культур.

В текущем году в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель. Из них 170 тыс. га занято озимыми культурами, порядка 200 тыс. га - яровыми. В республике занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых, масличных культур и овощей.