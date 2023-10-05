Россельхознадзор в январе - августе выявил несоответствия в 16,6% рыбной продукции

По данным Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сайру в консервах чаще всего подменяют сардиной иваси и сельдью

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор в январе - августе 2023 года выявил несоответствия показателям качества в 16,6% исследованной рыбной продукции, сообщило ведомство.

"В последние годы Россельхознадзор неоднократно обращал внимание компетентных ведомств и общественности на выявленные с помощью "Меркурия" многочисленные факты подмены сырья при производстве рыбных консервов. До внедрения системы отследить подобные нарушения было практически невозможно. По итогам восьми месяцев 2023 года, 16,6% исследованной в лабораториях ведомства рыбной продукции оказалось не соответствующими показателям качества, то есть фальсифицированными", - говорится в сообщении.

Так, по данным Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сайру в консервах чаще всего подменяют сардиной иваси и сельдью. Продукцию из атлантического лосося заменяют на форель, горбушу и кету. Треску подменяют минтаем, пикшей и сайдой. А продукцию из балтийской кильки заменяют на салаку, хамсу и каспийскую тюльку.

Ведомство также отметило, что внедрение системы прослеживаемости продукции ФГИС "Меркурий" позволило существенно повысить уровень безопасности и качества молочной и мясной продукции. Так, процент выявляемости несоответствий по показателю качества по мясным продуктам в 2019 году составил 32,8%, в 2022 году - 16,1%, за восемь месяцев 2023 года - 14,8%. По молочным товарам в 2019 году - 18,5%, 2022 году - 14,7%, за восемь месяцев 2023 года - 12,4%.

"Несмотря на это, проблема фальсификации по-прежнему остается актуальной как для России, так и для всего мира", - отмечается в сообщении ведомства.