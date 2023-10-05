Около 100 компаний из РФ приняли участие в нефтегазовой выставке ADIPEC

Одним из партнеров события выступила компания "Лукойл"

АБУ-ДАБИ, 5 октября. /ТАСС/. Около 100 российских компаний приняли участие в крупнейшей в мире нефтегазовой выставке и конференции Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC). Она проходила 2-5 октября в Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС.

В список участников с российской стороны вошли такие компании, как "Бурсервис", "Волгабурмаш", "Газпром", "Группа ГМС", "Радиус-Сервис" и Загорский трубный завод. Одним из партнеров ADIPEC выступила нефтяная компания "Лукойл".

Торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что участие компаний из РФ в ADIPEC дает эмиратским предприятиям и учреждениям возможность познакомиться с российскими технологиями в нефтегазовой отрасли. "Выражаем благодарность руководству ОАЭ в лице Министерства промышленности и передовых технологий. Эмиратская сторона предоставляет возможность российским компаниям представить свою продукцию на рынке, чтобы местные компании также могли получить доступ к российским технологиям", - сказал он.

Торгпред РФ отметил, что в ОАЭ "с большим уважением относятся к российской нефтяной промышленности и поминают, что у России множество наработок в этой области". На ADIPEC, по словам Терехина, представили в том числе технологии, которые появились в России в рамках поддержки развития программы импортозамещения.

4 октября на полях ADIPEC состоялось заседание российско-эмиратской подгруппы по сертификации и стандартизации нефтегазового оборудования, сообщается в Telegram-канале Минпромторга РФ. Стороны достигли "договоренностей об использовании ряда российских стандартов при выходе российских производителей на эмиратский рынок", добавили в ведомстве. В связи с этим директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов заявил, что "работа по гармонизации стандартов и их дальнейшему внедрению в закупку как раз позволит упростить выход наших машиностроителей на эмиратский рынок". Кроме того, в среду Министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ в партнерстве с Минпромторгом РФ организовало на ADIPEC круглый стол с целью обсуждения с российскими компаниями инвестиционных возможностей в стране.

Изучение рынка

В кулуарах ADIPEC директор по внешнеэкономической деятельности компании "Бурсервис" Вадим Верхозин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что предприятие участвует в выставке для "расширения рынков сбыта, маркетинговых исследований и изучения спроса на продукцию". По его словам, "Бурсервис", который заминается производством оборудования для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин, имеет опыт работы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане и Кувейте. Однако конкретных партнеров компании в регионе Верхозин называть не стал.

В 2023 году "Бурсервис" открыл представительство в Дубае. "Если мы здесь не находимся, мы не в курсе, что здесь происходит", - сказал Верхозин. Он отметил, что компания "нацелена на весь ближневосточный регион". Отвечая на вопрос, планирует ли "Бурсервис" открыть производство в регионе, Верхозин заявил, что такая возможность существует. "Все зависит от размера рынка. Если производственные мощности в России не будут позволять покрывать потребности местного рынка, рассматриваем вариант расширения производства на локальные рынки", - сказал он.

Водород из метана

Компания из Новосибирска Scientificcoin представила на ADIPEC реактор пиролиза метана, который позволяет получать водород из попутного нефтяного газа, в котором содержится метан, без выброса углекислого газа, рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор компании Максим Дведенидов. "Мы производим водород путем пиролиза метана, у нас нет горения внутри камеры. Соответственно, кислород не поступает и CO2 не образуется", - сказал он. По словам Дведенидова, Scientificcoin подписала соглашение с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco об испытании реактора. "Уже сейчас [мы] готовим оборудование для Saudi Aramco. Мы там будем производить водород, находясь прямо на буровой", - отметил он.

Реактор представляет из себя небольшой компрессор, который размещается на буровой установке. Один такой реактор может вырабатывать 200 тонн водорода в год. При пиролизе метана также образуется карбон в виде порошка, который может быть использован в качестве удобрений, уточнил гендиректор Scientificcoin. После получения водорода его с помощью азота из воздуха можно преобразовать в аммиак для удобства транспортировки.

Как отметил Дведенидов, основное преимущество компании - использование разработанной в СССР технологии под названием микродуговое оксидирование, которая позволяет наносить на алюминий твердое керамоподобное покрытие. За счет его применения карбон, образующийся в процессе пиролиза, не забивается между цилиндром и поршнем компрессора. Кроме того, такой способ производства водорода в несколько раз дешевле, чем его получение путем электролиза воды.