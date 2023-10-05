Поставки в Китай кукурузы и риса со всей территории России могут начаться в 2023 году

Также прорабатывается вопрос о допуске ржаной муки, манной крупы, отрубей, пищевого соевого шрота, бобов мунг, фасоли и другой продукции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отмена регионализации при поставках кукурузы и риса из России в Китай может произойти до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Россельхознадзора со ссылкой на начальника управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна ведомства Ольгу Захарову.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, отмена регионализации будет означать разрешение поставок кукурузы и риса со всей территории России, а не только из ее отдельных регионов.

"Сейчас Россельхознадзор активно работает над отменой регионализации для поставок кукурузы и риса в КНР, которая может произойти уже до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, прорабатывается вопрос о допуске ржаной муки, манной крупы, отрубей, пищевого соевого шрота, бобов мунг, фасоли и другой продукции. При этом основные усилия направлены на получение возможности экспорта в Китай озимых пшеницы и ячменя, сообщает ведомство.

По данным Россельхознадзора, экспорт зерновых культур в этом году осуществлялся в 109 стран, при этом объемы поставок уже превысили показатели предыдущих четырех лет. В частности, вдвое выросли отгрузки ячменя, кукурузы, семян льна и зернобобовых. В 2023 году впервые начались поставки кукурузы в Египет, Оман, Катар и Венесуэлу, гороха - в Португалию, КНДР, Венгрию и Алжир, возобновлены отгрузки пшеницы во Вьетнам и Индонезию, получено право экспорта пшена в Китай.

Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ. Благодаря рассмотрению этого вопроса на различных площадках двустороннего сотрудничества с КНР удалось согласовать с китайской стороной требования к российским предприятиям и признание принципа регионализации. Это позволит в случае вспышек АЧС в российских регионах вводить ограничения не в отношении всей страны, а в отношении отдельных регионов.