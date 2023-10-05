Консультант из Франции поможет венгерскому банку OTP оценить стратегию в РФ

Речь идет о французском частном банке Rotchild Martin Maurel

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Венгерская банковская группа OTP обратилась к услугам иностранного консультанта - французского частного банка Rotchild Martin Maurel - для оценки стратегии в отношении своего российского банка. Об этом сообщила пресс-служба OTP в ответ на запрос корреспондента ТАСС о планах ее работы на рынке РФ.

2 октября Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины по настоянию Будапешта исключило крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Объявляя об этом, НАПК отметило, что во время дискуссий банк "выступил с рядом обязательств" по поводу своих будущих планов относительно российского рынка.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об этих планах, пресс-служба OTP сообщила: "В ходе переговоров с НАПК [Украины] банк OTP обязался поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel, с помощью которого он будет постоянно оценивать все стратегические варианты будущего российской дочерней компании, уделяя особое внимание тому, что любое будущее решение может быть принято только в соответствии с действующими местными и международными нормами. Банк OTP незамедлительно проинформирует общественность о любых стратегических изменениях".

4 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение НАПК Украины об исключении OTP из списка "международных спонсоров войны" - шаг в правильном направлении. В то же время Будапешт потребовал от Киева гарантий того, что впредь венгерские компании не попадут в этот список под надуманными и безосновательными предлогами. МИД Венгрии пригласил на переговоры в Будапешт делегацию НАПК, чтобы обсудить этот вопрос.

Крупнейший венгерский банк, имеющий более 3 млн клиентов, оказался в украинском черном списке весной нынешнего года из-за того, что у группы OTP есть одноименное учреждение, работающее на рынке финансовых услуг в РФ. После этого Сийярто предупредил, что Венгрия не будет даже обсуждать выделение Евросоюзом военной помощи Украине до тех пор, пока банк не исключат из списка. Из-за этого ЕС на заседании в Толедо в конце августа не сумел предоставить Киеву очередной транш военной помощи на €500 млн.