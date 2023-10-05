Путин назвал Китай одним из локомотивов мировой экономики

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Китай является одним из локомотивов мировой экономики и обеспечивает высокие темпы роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Кто бы чего ни говорил по поводу снижения темпов роста китайской экономики, все это - болтовня и досужие разговоры. Потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы [роста своей экономики] и является одним из ведущих локомотивов мировой экономики", - сказал глава государства.