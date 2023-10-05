ФАС может до конца года завершить судебное разбирательство по делу металлургов

Руководитель службы Максим Шаскольский сообщил, что стороны продолжают обсуждать условия мирового соглашения, но у компаний нет оснований получить штраф "ниже низшего"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает, что служба может завершить судебное разбирательство с НЛМК, ММК и "Северсталью" по делу о завышении цен на горячекатаный прокат до конца года. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Максим Шаскольский.

"Возможно, да", - сказал глава службы, отвечая на вопрос, удастся ли завершить разбирательства до конца года.

Он также добавил, что стороны продолжают обсуждать условия мирового соглашения, но у компаний нет оснований получить штраф "ниже низшего". "Речь шла о том, что если бы компании находились в тяжелом финансовом положении, то можно было бы рассматривать штраф так называемый "ниже низшего", то есть 0,5% от возможного штрафа. Но показатели 2022 года позитивные, компании получили хороший финансовый результат, несмотря на ситуацию. Поэтому на штраф "ниже низшего" оснований нет. Поэтому работаем над тем, чтобы снижение (размера штрафа - прим. ТАСС) было не "ниже низшего", - уточнил он.

Глава ФАС уточнил, что компании не согласны этой позицией, но они понимают, что получили дополнительный доход. "Общение не простое, но все идет планомерно", - сказал Шаскольский.

Ранее глава ФАС говорил ТАСС, что служба планирует завершить обсуждение условий мирового соглашения с металлургами этой осенью.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.