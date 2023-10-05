5 октября, 16:47,
обновлено 5 октября, 17:10

Путин считает, что мировая финансовая система не отвечает интересам большинства стран

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Мировая финансовая система не является сбалансированной и не отвечает интересам большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мировая финансовая система она, конечно, не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства участников международного общения", - сказал президент РФ.

Он привел в пример ситуацию с кредитами африканских государств, которые в настоящее время имеют "свыше триллиона долларов" долгов. "Это не будет выплачено никогда", - заключил президент. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация