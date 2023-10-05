5 октября, 17:41

Глава МВФ назвала сумму потерь мировой экономики от шоков 2020-23 годов

Она составила $3,7 трлн, сообщила Кристалина Георгиева

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Совокупные потери глобального ВВП от различных потрясений за период с 2020 года по настоящее время достигли, согласно подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), $3,7 трлн. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"По нашим оценкам, совокупные потери мировой экономики от следовавших друг за другом потрясений за период с 2020 года по 2023 год составили $3,7 трлн", - заявила Георгиева на конференции в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

Это выступление предваряет осеннюю сессию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая в нынешнем году пройдет в Марокко. Встречи по линии бреттон-вудских институтов состоятся в Марракеше 9-15 октября. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация