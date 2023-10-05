В МВФ заявили, что самые большие потери от фрагментации мировой экономики понесет Африка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что "это вызов, которым мы должны заниматься вместе"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Самые серьезные потери от происходящей в настоящее время фрагментации мировой экономики вследствие геополитических потрясений понесут страны Африки. С таким предупреждением выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Экономическая фрагментация грозит еще больше подорвать перспективы роста, особенно для формирующихся и развивающихся экономик, в том числе здесь, в Африке", - заявила Георгиева на конференции в Абиджане. "По сравнению с остальными регионами Африканский континент понесет от глубокой фрагментации самые крупные экономические потери. Это вызов, которым мы должны заниматься вместе", - сказала глава МВФ.

Ее выступление предварило осеннюю сессию руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ), которая в этом году пройдет в Марокко. Встречи по линии бреттон-вудских институтов состоятся в Марракеше 9-15 октября.

Ранее МВФ и ВБ неоднократно предупреждали об усилении фрагментации мировой экономики. В апреле Георгиева сообщила, что некоторые страны могут потерять до 12% ВВП из-за этого процесса.