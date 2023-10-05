Путин заявил, что РФ начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан уже в октябре

По словам президента, Россия начнет поставлять по 3 млрд куб. м газа, впоследствии эти объемы могут увеличить

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия уже в текущем месяце начнет поставлять по 3 млрд куб. м российского газа в Казахстан и Узбекистан, впоследствии эти объемы могут быть увеличены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Технически уже это сделано, в октябре этого года начнутся полноценные поставки [российского газа в Казахстан и Узбекистан]. Пока в небольшом объеме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По 3 миллиарда кубических метров будем подавать, а потом можем и увеличивать", - сказал президент.

"Нас попросили подумать о том, чтобы начать поставку российского газа в эти страны, без этих поставок сложно, мы понимаем. Вот мы совместно это проработали", - рассказал президент. После этого, по его словам, казахская и узбекская стороны занялись разработкой и реализацией плана по восстановлению трубопроводной системы. "И "Газпром" должен был сделать то же самое на территории Российской Федерации, в том числе перенастроить некоторые наши технические возможности, потому что газ подавался в советское время в одну сторону, теперь нужно его в другую сторону подавать. Мы будем это осуществлять", - добавил Путин.

Глава государства обратил внимание, что существуют и другие проблемы, такие как энергетика в широком смысле слова, гидроэнергетика, вода, но все они обсуждаются и находятся на повестке дня. "Это все решаемые вопросы. Они непростые с экономической и финансовой точки зрения, но решаемые. Но, решая все эти вопросы, мы, конечно, не должны забывать об экологии. Это все находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими киргизскими друзьями. Мы знаем об этом, мы работаем над этим", - заключил президент.