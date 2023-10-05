Глава МФВ заявила, что инфляция будет превышать целевые показатели стран до 2025 года

Кристалина Георгиева отметила, что для борьбы с ней необходимо сохранять высокими процентные ставки

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Уровень инфляции будет превышать целевые показатели центробанков некоторых стран мира до 2025 года, для борьбы с ней необходимо сохранять высокими процентные ставки. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Борьба с инфляцией - приоритет номер один. Благодаря решительным действиям центральных банков и ответственной налогово-бюджетной политике инфляция в большинстве стран снижается, но скорее всего останется выше целевого уровня, вплоть до 2025 года в некоторых странах", - заявила Георгиева на конференции в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

По словам главы МВФ, "высокий уровень инфляции подрывает доверие потребителей и инвесторов, разрушает основу экономического роста и, прежде всего, наносит наибольший ущерб беднейшим слоям населения". "Для достижения победы в борьбе с инфляцией необходимо, чтобы процентные ставки оставались более высокими длительное время. Крайне важно избегать преждевременного смягчения [налогово-бюджетной] политики, учитывая риск возобновления [роста] инфляции", - отметила Георгиева, указав на важность обеспечения финансовой стабильности. Она призвала "ужесточить налогово-бюджетную политику, что может также поддержать денежно-кредитную политику, когда инфляционное давление остается высоким".

Выступление предваряет осеннюю сессию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая в нынешнем году пройдет в Марокко. Встречи состоятся в Марракеше 9-15 октября.