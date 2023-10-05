Индексы Мосбиржи и РТС 5 октября снизились на 0,08-0,88%

Курс доллара вырос до 100,4 рубля, евро до 105,77 рубля, юань до 13,72 рубля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил двигаться в формате предыдущего торгового дня, курсируя в узком диапазоне чуть выше 3 100 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,08%, до 3 131,76 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,88%, до 982,6 пункта. Курс доллара вырос на 0,82%, до 100,4 рубля, евро - на 1,00%, до 105,77 рубля, юань - на 0,098%, до 13,72 рубля.

"Ни слабость рубля, ни относительное потепление риск-аппетита на западных биржах не позволили развить повышательное движение. Среди причин слабости динамики российского рынка - спад нефтяных цен, которые ускорили снижение на новостях о том, что Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из Иракского Курдистана. Тем не менее в аутсайдерах сегодня были не нефтяники, а представители энергетического, финансового и металлургического секторов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон немного улучшился, но остается неустойчивым. Инвесторов держат в напряжении доходности американских Treasuries, накануне отступившие от многолетних максимумов. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю выросло на 207 тыс., что почти совпало с прогнозными 210 тыс.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Яндекса" (+2,87%), обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,76% и +1,93%), котировки "Сегежи" (+2,49%), бумаги "Газпром нефти" (+1,67%), акции "Распадской" (+1,42%), бумаги "Лукойла" (+1,16%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,07%) и котировки "Новатэка" (+0,84%).

"Рост нефтегазовых акций в четверг продолжался, несмотря на падение нефтяных цен. Очевидно, инвесторы пытались защититься от слабого рубля в акциях "Сургутнефтегаза", в то время как по "Газпром нефти" и "Лукойлу" все еще нельзя исключать объявления о промежуточных дивидендах за девять месяцев 2023 года. "Новатэк" 10 октября закроет реестр с выплатами 34,5 рубля на акцию за первое полугодие 2023 года", - отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции "Сегежи" уверенно росли второй день подряд без очевидных фундаментальных причин. "Судя по всему, инвесторы вспомнили заявления главы компании о возможной выплате дивидендов за третий квартал текущего года", - полагает эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Эталона" (-3,53%), акции ТМК (-2,78%), котировки ПИК (-2,42%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (-2,26%), бумаги "Юнипро" (-1,57%).

Прогноз на 6 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 октября - 3 075 - 3 175 пунктов, по курсу доллара - 97,5-101,5 рубля. По ожиданиям Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 99-101 рублей, евро/рубль - в коридоре 103-105,5 рубля, пара юань/рубль - в интервале 13,5-14 рублей.

"Обороты торгов на российском рынке в последние дни относительно невысоки, а завтра на активность инвесторов может дополнительно повлиять фактор пятницы. Основные покупки могут быть перенесены на понедельник", - считает Бахтин.

Пятница будет отмечена выходом месячного отчета по американскому рынку труда. На отечественном рынке это последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов банка "Санкт-Петербург" за первое полугодие 2023 года.