Минпромторг: табачное регулирование поможет снизить долю нелегального оборота до 2-5%

Сейчас доля незаконного оборота табачной и никотиносодержащей продукции, по разным подсчетам, в среднем по России составляет от 13,3% до 13,9%, заявил директор департамента маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга Владислав Заславский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Создание нормативной базы регулирования оборота табака, а также внедрение системы маркировки табачной продукции может способствовать снижению доли незаконного оборота в этой сфере до 2-5%. Об этом заявил директор департамента маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга РФ Владислав Заславский на проходящем в Санкт-Петербурге форуме "Антиконтрафакт".

"Государство долго шло к тому, чтобы сделать нормативную базу под регулирование, контроль и надзор за табачным и никотиносодержащим рынком, и в целом нормативная база создана. Второе - создана технологическая база в виде системы маркировки. Мы стоим на старте. Надеемся, что все эти меры и все возможности, которые вложили в руки регулятору и контролеру, позволят серьезно поменять ситуацию. Рассчитываем, что вернемся к 2, 3, 5% незаконного оборота", - сказал Заславский.

По его словам, сейчас доля незаконного оборота табачной и никотиносодержащей продукции, по разным подсчетам, в среднем по России составляет от 13,3% до 13,9%.

Заславский добавил, что создание в России отдельного регулирования этой сферы в целом завершилось, появилось множество регуляторных мер. В августе Роспотребнадзор получил полномочия по контролю за обязательными требованиями по маркировке всех товаров в рознице и приступает к разработке индикаторов риска на базе информации из государственной системы маркировки "Честный знак".

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры. Оператором системы "Честный знак" является Центр развития перспективных технологий.