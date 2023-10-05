В Молдавии заявили, что продолжают закупать газ у "Газпрома"

По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, закупая газ в европейских странах в Молдавии "все равно используют формулу цены на газ в контракте с "Газпромом", как референтную цену"

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Молдавия продолжает закупать газ у "Газпрома", заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Мы на сегодня не отказались полностью от того, чтобы закупать газ у "Газпрома". И когда я затронул эту тему весной, я не говорил, что мы никогда больше не будем закупать газ у "Газпрома" для Правобережья [Молдавии]", - сказал Парликов в интервью молдавскому изданию Newsmaker. Он подчеркнул, что "никогда не отрицал того, что "Газпром" поставляет газ в приднестровский регион". "Я всегда подчеркивал, что на правобережном рынке мы не зависим больше от газовой монополии "Газпрома". То есть для правого берега Молдавии мы покупаем газ по рыночным ценам", - пояснил министр. По его словам, закупая газ в европейских странах в Молдавии "все равно используют формулу цены на газ в контракте с "Газпромом", как референтную цену".

"Опять же, сейчас мы закупаем газ на европейском рынке, а "Газпром" до сих пор там продает часть своего газа. Не исключаю, что и мы, если будет хорошая цена, станем покупать у "Газпрома". Но сейчас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями и рисками в отношениях с Евросоюзом и так далее", - добавил Парликов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за многократного роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг.

В этой ситуации в декабре прошлого года правобережная Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков. Весь объем газа, полученный от "Газпрома", Кишинев направляет в Приднестровье, основная часть которого используется для выработки электроэнергии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО". Она покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

Со своей стороны "Газпром" сообщил, что получает от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.