В Молдавии заявили, что запасов газа хватит до середины января

Министр энергетики республики Виктор Парликов отметил, что пока не ясно - удастся ли правительству выполнить обещание снизить к зиме тариф на газ для населения

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Запасов газа Молдавии, который "есть в хранилищах или уже законтрактован", хватит до середины января. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Того, что есть в хранилищах, и того, что уже законтрактовано, хватит примерно до середины января. Но мы продолжаем проводить тендеры на закупку. Цель - покрыть потребление до конца холодного периода, даже до конца апреля. Мы планировали, что к концу сентября - началу октября закупим необходимый объем на всю зиму. Но цены, к сожалению, в последние несколько недель поднялись выше наших целевых показателей", - сказал министр в интервью молдавскому изданию Newsmaker.

При этом он отметил, что пока не ясно - удастся ли правительству выполнить обещание снизить к зиме тариф на газ для населения. "Сейчас я не могу обещать снижение тарифа. Об этом можно будет говорить более предметно в зависимости от того, какие объемы и по какой цене мы купим. <…> Если получится закупить большие объемы по хорошей цене, то, конечно, будут предпосылки для снижения", - пояснил Парликов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ, из-за которых тариф для населения вырос с 2021 года вырос почти в семь раз, что спровоцировало антиправительственные протесты в стране. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг.

В этой ситуации в декабре прошлого года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков. Весь объем газа, полученный от "Газпрома", Кишинев направляет в Приднестровье, основная часть которого используется для выработки электроэнергии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО". Она покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.