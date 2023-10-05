Экс-гендиректор ОСК Рахманов станет советником главы Ростеха

Он был гендиректором Объединенной судостроительной корпорации с 2014 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Экс-гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов займет должность советника главы Ростеха Сергея Чемезова, подтвердил источник ТАСС, близкий к госкорпорации.

Рахманов был гендиректором ОСК с 2014 года. В августе текущего года был снят с должности, на его место назначен Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).