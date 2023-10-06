"Тинькофф" запускает гранты для преподавателей STEM-предметов

Размер программы составит 43 млн рублей в год

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Платформа "Тинькофф образование" (входит в экосистему "Тинькофф") запускает грантовую программу с финансированием в 43 млн рублей для учителей, которые работают по модели, предполагающей интеграцию естественнонаучных и инженерных предметов (STEM-образование). В 2024 году гранты по 150 тыс. рублей получат 250 преподавателей, сообщила пресс-служба компании "Тинькофф".

"«Тинькофф образование» запускает грантовую программу размером 43 млн рублей в год для школьных учителей STEM-предметов. В 2024 году гранты получат 250 учителей математики и информатики 9-11-х классов. Победители конкурса получат финансовую поддержку от «Тинькофф»: грант в размере 150 тыс. рублей будет выплачиваться частями в течение четырех месяцев", - говорится в сообщении.

В 2025 году планируется расширение программы на учителей физики. Что касается первого года работы программы, то в 2024 году конкурсный отбор пройдет в два этапа: в весеннем наборе будет 50 победителей, в осеннем - 200, добавили в пресс-службе.

"Программа поддержки от «Тинькофф образования» поможет развитию и работе талантливых преподавателей, которые хотят популяризировать математику и программирование, используя игровые и нестандартные форматы для организации учебной и внеучебной деятельности", - говорится в сообщении.

Формат STEM (англ. science, technology, engineering, maths) предполагает синтез науки, технологии, инженерии и математики. Целью STEM-образования является развитие у учеников высокоорганизованного мышления и обучение эффективному применению полученных знаний в указанных дисциплинах посредством проектного обучения.

Развитие STEM-образования

Председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк подчеркнул важность STEM-образования и грантовой поддержки этого формата при формировании нового поколения специалистов.

"Благодаря STEM-грантам мы сможем внести вклад в развитие и будущее STEM-образования России, чтобы каждый ученик вне зависимости от региона и жизненных обстоятельств мог получать знания по математике и программированию, а в будущем - и физики, в доступном и нестандартном формате", - цитирует его пресс-служба.

Как отмечает ректор Академии Минпросвещения России Максим Костенко, компании все больше осознают важность заблаговременной подготовки специалистов для себя, уже функционирует множество корпоративных университетов, где специалисты повышают свою квалификацию.

"Также мы видим, что компании не забывают и про важность роли учителей в образовании. В этом году президентом России обозначено одно из основных направлений - укрепление технологического суверенитета. Поэтому мы всегда приветствуем программы по поддержке учителей, а в особенности преподавателей математики, физики и химии, которые вносят огромный вклад в развитие именно технологической сферы", - говорит Костенко, его цитирует пресс-служба "Тинькофф".