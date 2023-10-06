Посол РФ заявил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа

По словам Юрия Клименко, с учетом значительной доли энергоресурсов России в общем объеме испанского импорта полный отказ от них в ближайшее время маловероятен

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа, Испании экономически невыгодно отказываться от действующего долгосрочного контракта. Об этом заявил в интервью газете "Известия" посол России в Мадриде Юрий Клименко.

"Россия, в принципе, заинтересована в наращивании экспорта энергоресурсов - это существенный вклад в экономику и благосостояние страны. Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа, - сказал он. - Так, в январе - августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВтч нашего сжиженного природного газа (СПГ), что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022 года (32,7 тыс.). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема, в 2021 году - 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ".

По словам дипломата, "Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта".

Говоря о торгово-инвестиционных связях с Испанией, посол отметил, что РФ рассчитывает на возобладание логики взаимовыгодного конструктивного сотрудничества со временем. "Россия от них не отказывается, готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе", - добавил он.

Дипломат также отметил, что с учетом значительной доли российских энергоресурсов (СПГ и ядерного топлива) в общем объеме испанского импорта "сценарий с полным отказом от них в ближнесрочной перспективе представляется маловероятным и по меньшей мере крайне затруднительным логистически и затратным".

Отношения Мадрида и Москвы

По словам Клименко, в испанском обществе также есть запрос на улучшение политических отношений Мадрида и Москвы.

"Прошлогодняя эпидемия русофобии, развернувшаяся в публичном пространстве Испании и других стран Западной Европы, привела к приобретению широкими слоями общества определенного иммунитета к антироссийским фейкам. По собственному опыту давно знаю толерантность и дружелюбие испанцев, в текущем году вновь убедился, что в местном обществе отсутствует русофобия", - сказал он.

Посол РФ отметил, что за более чем 500-летнюю историю межгосударственных отношений двух стран была создана такая ткань культурно-гуманитарных связей, "разорвать которую не под силу противникам российско-испанской дружбы".

"В личных беседах многие предприниматели, фермеры, простые граждане признают, что введенные ЕС санкции ударили по национальным интересам Испании, лишили ее одного из ключевых рынков сбыта своей продукции и притока сюда российских туристов, - добавил он. - Скажу больше, многие высокопоставленные чиновники, в том числе ветераны испанской дипслужбы, высказывают недовольство засильем восточноевропейских приоритетов в ущерб общееэсовской повестке дня".