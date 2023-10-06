На Чукотке в рамках строительства арендного жилья планируют сдать 13 домов к 2030 году

Здания возведут в Анадыре и Угольных Копях

ТАСС, 6 октября. На Чукотке в рамках программы "Доступное арендное жилье в ДФО" планируют построить 13 домов почти на 400 квартир к 2030 году. В городе Анадыре возведут 11 домов, еще 2 - в поселке Угольные Копи, сообщил ТАСС глава региона Владислав Кузнецов.

"Программа "Доступное арендное жилье в ДФО" предусматривает к 2030 году строительство домов на 366 квартир в Анадыре и Угольных Копях. Арендная плата в таких квартирах будет субсидироваться из федерального и региональных бюджетов и составит примерно четверть от среднерыночного уровня", - рассказал глава Чукотского автономного округа.

Он добавил, что строительство первого дома с арендными квартирами в Анадыре планируют завершить до конца 2023 года. К возведению еще двух домов строители уже приступили. Планируется, что они будут готовы в 2024 году. В каждом из домов будет по 12 квартир. Кроме того, в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома.

Ежемесячная стоимость аренды квартир составит порядка 36 тыс. рублей, из которых наниматель оплачивает третью часть. По мнению властей округа, строительство арендных квартир поможет решить проблему дефицита кадров в некоторых отраслях.

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Квартиры в домах будут готовы для заселения с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.