В России спрос на бытовую технику за полгода вырос почти в 1,5 раза

Самый высокий средний чек был отмечен с мая по июнь и составил 7,5 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на технику для дома и электронику в третьем квартале вырос почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт", их исследование есть в распоряжении ТАСС.

"Интерес россиян к технике для дома и электронике заметно увеличивается. Согласно статистике банка, общее число таких покупок в третьем квартале 2023 года выросло на 45% относительно первого квартала и на 4% по сравнению со вторым кварталом текущего года", - говорится в исследовании.

Относительно третьего квартала 2022 года этот показатель в июле - сентябре 2023 года увеличился на 22%. Отмечается, что подобная статистика подтверждает общий тренд на рост спроса россиян на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты, электронику, который отмечают эксперты рынка техники в этом году на фоне растущего ассортимента от китайских производителей в российских магазинах.

При этом самый высокий средний чек на бытовую технику и электронику в 2023 году был отмечен с мая по июнь и составил 7,5 тыс. рублей. В январе - марте 2023 года он составлял 7,3 тыс. рублей, а в июле - сентябре снизился до 7,2 тыс. рублей. Также в исследовании сообщается, что в третьем квартале 2022 года средняя сумма покупки была заметно ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, и составляла 5,3 тыс. рублей.

"Безусловно, изменение курса валют напрямую затрагивает стоимость бытовой техники и электроники, поскольку подавляющая масса этих товаров импортная или собрана из импортных комплектующих, - отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, слова которого приводятся в сообщении. - Однако рост цен на эту группу товаров будет скачкообразный, поскольку вначале продавцы распродают товарные остатки, ввезенные по старым ценам, и, как правило, не повышают цены до момента поступления новых партий, закупленных с учетом роста стоимости валюты. Не стоит забывать, что продавцы заранее закладывают достаточную маржу, чтобы сгладить курсовые колебания и до определенного момента могут спокойно держать старые цены в пользу большего оборота на фоне ослабления национальной валюты".

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" по всем платежам в категории "бытовая техника и электроника" за три квартала 2023 года, а также за аналогичный период 2022 года.