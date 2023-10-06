В Хабаровском крае до конца года сдадут 12 ФАПов и амбулаторий

Работа ведется по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения"

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Подрядчики завершат возведение в Хабаровском крае 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий до конца года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"До конца года в Хабаровском крае рассчитывают ввести в эксплуатацию семь ФАПов и пять амбулаторий в отдаленных населенных пунктах. Также средства направлены на закупку оборудования и автотранспорта, проведение капитального ремонта и строительство медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Эта работа ведется по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта. В целом на все мероприятия в регионе предусмотрено более 8 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

Новый ФАП в октябре был запущен в работу в селе Марусино в районе имени Лазо, он рассчитан на 25 посещений в смену. До этого медпункт располагался в здании 1982 года постройки поселковой администрации. Как уточнил министр здравоохранения края Юрия Бойченко, учреждение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием, предусмотрена возможность проведения телемедицинских консультаций. Также местные жители теперь могут проводить экспресс-исследование на определение уровня в крови глюкозы, холестерина и триглицеридов. Приобретены столик для осмотра младенцев с подогревом, медицинские сухожаровые шкафы, весы и другие приспособления.