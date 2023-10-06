В Минэкономразвития Забайкалья рассказали о поддержке бизнеса в районах

Создаются условия, чтобы отказаться от вахтового метода работы, отметили в ведомстве

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития Забайкалья поддерживает предпринимателей в районах края, чтобы создавать новые рабочие места. Так меньшее число людей будет уезжать из региона для работы вахтовым методом, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бардалеев.

"Конечно, хочется, чтобы люди работали и жили в одном месте, поэтому мы уже три года поддерживаем небольшие проекты в районах по производству полуфабрикатов, хлеба, стройматериалов, в сфере туризма, общепита и логистики, то есть в тех направлениях, где можно создавать рабочие места. Мы ждем наших предпринимателей с такими идеями, обязательно поддержим", - сказал Бардалеев.

Он подчеркнул, что Забайкалье сейчас - это центр горной добычи в стране. Здесь реализуются крупные проекты ГРК "Быстринское", "Удоканская медь", "Хайлэнд голд" и другие. И без специалистов, работающих вахтовым методом, здесь не обойтись.

"С одной стороны, чтобы запускать это все, предприятия привлекают узких специалистов из других регионов, с другой стороны набирают людей из всех районов края. На той же "Быстре" подавляющая часть коллектива - это забайкальцы", - добавил министр.

По итогам прошедшего Восточного экономического форума вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что на Дальнем Востоке нужно постепенно, "без жестких мер, но мерами экономическими и мягкими", отказываться от вахтового метода работы.

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