"Ростсельмаш" планирует увеличить объемы производства техники на 25% в 2023 году

Экспорт продукции компании демонстрирует рост, также ведется работа со странами СНГ и Африки, сообщил совладелец предприятия Константин Бабкин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - планирует в 2023 году нарастить объемы производства на 25%, по итогам года предприятие выпустит 5,3 тыс. единиц техники. Об этом сообщил ТАСС совладелец предприятия Константин Бабкин.

"Прошлый год был сложный в плане экспорта, логистические цепочки рвались. Сейчас ситуация нормализуется, уже с октября прошлого года "Ростсельмаш" производит столько машин, сколько надо, производство не ограничено. <…> Производство по итогам 2023 года [покажет рост] плюс 25%. В этом году план - 5,3 тыс. [единиц техники], в прошлом году было произведено порядка 4 тыс. единиц комбайнов. Объем производства зависит от спроса на рынке, поэтому в 2024 году мы рассчитываем на умеренный рост спроса, сбыта и, соответственно, производства", - сказал Бабкин.

По его словам, экспорт продукции компании демонстрирует рост, активная работа ведется со странами СНГ и Африки. "С Африкой мы активно работали, поставляли комбайны и в Судан, и в Мозамбик, и в Зимбабве, и в Анголу, и в Египет. С этими странами, [а также] со странами СНГ мы работаем на протяжении нескольких лет, и в этом году, и следующем продолжится планомерная работа", - добавил Бабкин.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.