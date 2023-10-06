В "Нефтьмагистрали" заявили, что запрет экспорта топлива пока не привел к излишку на рынке

Коммерческий директор сети АЗС Сергей Соловьев отметил, что все, кто планировал экспортировать нефтепродукты, по-прежнему рассчитывают на снятие ограничений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России привел к снижению биржевых цен на нефтепродукты, но излишка топлива на российском внутреннем рынке пока нет. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор сети АЗС "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев.

По его словам, эффектом от введенных правительством РФ ограничений на экспорт топлива является снижение биржевых и мелкооптовых цен.

"Несмотря на действия, предпринимаемые Минэнерго, ФАС, профицита на рынке нефтепродуктов нет", - сказал Соловьев.

Он отметил, что все, кто планировал экспортировать нефтепродукты, по-прежнему рассчитывают на снятие ограничений, в первую очередь для вертикально интегрированных компаний. "Рынок ожидает фактического принятия озвученных правительством решений. И только в этом случае будет насыщение внутреннего рынка", - подчеркнул коммерческий директор.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 4 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что на всех уровнях обсуждается тема частичного снятия запрета экспорта топлива, дальнейшие решения по регулированию топливного рынка вскоре будут обнародованы.

"Нефтьмагистраль" - одна из крупнейших в России независимых сетей АЗС. Она объединяет более сотни автозаправочных комплексов в Москве и Московской области, а также владеет нефтебазой во Внуково.