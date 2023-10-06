Семь регионов ДФО получат 19,1 млрд рублей на развитие ТОР

Речь идет о Забайкалье, Камчатке, Приморье, Хабаровском крае, Якутии, Амурской области и ЕАО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Амурская область, ЕАО, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Якутия получат 19,1 млрд рублей на развитие территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе по итогам совместного заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Поддержано предоставление из федерального бюджета 19,1 млрд рублей (6,9 млрд рублей в 2024 году, 7,9 млрд рублей в 2025 году и 4,3 млрд рублей в 2026 году) для создания объектов инфраструктуры ТОР в семи дальневосточных регионах", - сказано в распространенном сообщении.

Амурская область получила финансирование на создание инфраструктуры на площадке "Ровное", находящейся рядом с трансграничным мостовым переходом Благовещенск - Хэйхе. Средства пойдут на технологическое присоединение к электрическим сетям, строительство внутриплощадочных систем электроснабжения, автомобильных дорог, ливневой канализации, системы водоотведения.

Приморью выделены деньги для трех ТОР. В ТОР "Большой Камень" средства пойдут на технологическое присоединение к сетям электроснабжения для РМ-Стил и ССК "Звезда", строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для Приморского металлургического завода и строительство системы теплоснабжения для жилого микрорайона "Нагорный". В ТОР "Михайловский" построят системы газоснабжения и внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения площадки "Некруглово", дорогу с примыканием к региональной автомобильной дороге Григорьевка - Новожатково, отремонтируют участки автодороги Михайловка - Дальнее. ТОР "Приморье" получит средства на строительство дороги площадки "Западная".

Камчатскому краю одобрено финансирование на строительство внутриплощадочных сетей, создание инфраструктуры для "Дальневосточного квартала" (котельной на газовом топливе), строительство лотковой кабельной канализации. Забайкальский край получит средства на строительство административно-производственных зданий промышленного парка "Кадалинский". В Якутии построят внутриплощадочные проезды, сети водо- и газоснабжения, обустроят ливневую канализацию для участка "Туристический", создадут газогенерирующую систему для площадки "Капитоновка".

Хабаровский край также получит деньги на строительство производственно-административных зданий, внутриплощадочных автомобильных дорог, внутриплощадочных сетей водоотведения и ливневой канализации, технологическое присоединение к системе газоснабжения, обеспечение резидентов дополнительной мощностью электроэнергии. ЕАО предоставлены средства на строительство системы теплоснабжения, внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, закрытой подстанции, автомобильной дороги для "Дальневосточного квартала".