Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" снижает цены на бензин еще на 2 рубля

На дизельное топливо цена будет снижена на рубль, сообщил коммерческий директор сети Сергей Соловьев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" понижает цены на бензин еще на 2 рубля, а на дизельное топливо - еще на 1 рубль. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор сети Сергей Соловьев.

Ранее ФАС сообщала, что "Нефтьмагистраль" добровольно снизила цены на топливо на своих АЗС. По данным ФАС, стоимость бензина Аи-92 на сети АЗС "Нефтьмагистраль" уменьшилась с 28 сентября на 2,36 рубля, Аи-95 - на 3,17 рубля, дизеля - на 2,4 рубля.

"Мы начали снижение розничных цен, но до уровнях ВИНК (вертикально-интегрированных компаний - прим. ТАСС) пока не дошли. И мы его не просто начали, мы его продолжим, - сказал он. - С сегодняшнего дня мы еще раз понижаем цены. Сегодня мы понижаем бензин на 2 рубля, а дизельное топливо - еще на рубль".

Соловьев при этом отметил, что, несмотря на снижение цен на топливо на бирже и частично в мелкооптовом сегменте, физических объемов нефтепродуктов на рынке мало. По его словам, сейчас топливо можно купить только на бирже, однако эти объемы придут на заправки через месяц-полтора. "Поэтому, так как снижение [биржевых цен] началось фактически с 19 сентября, то эти дешевые объемы будут либо к середине октября, либо к концу октября", - сказал он.

Коммерческий директор "Нефтьмагистрали", у которой АЗС расположены в Московском регионе, также обратил внимание на то, что с 10 октября уходит на ремонт на два месяца Московский нефтеперерабатывающий завод. Соловьев рассказал, что под этот ремонт "Нефтьмагистраль" создавала запасы топлива, покупая его на бирже по высоким ценам, которые существовали на тот момент. Поэтому, по его словам, у сети очень большие остатки топлива по высоким ценам.

"И несмотря на это, мы понижаем розничные цены, потому что верим в то, что усилия, которые прикладывают правительство, Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба, позволят стабилизировать рынок нефтепродуктов и обеспечить маржинальность в розничном секторе", - заключил Соловьев.

"Нефтьмагистраль" - одна из крупнейших в России независимых сетей АЗС. Она объединяет более сотни автозаправочных комплексов в Москве и Московской области, а также владеет нефтебазой во Внуково.