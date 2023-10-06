Курс евро на открытии торгов на Мосбирже поднялся до 106 рублей впервые с 16 августа

Доллар поднялся до 100,63 рубля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Курс евро на открытии торгов на Московской бирже превысил 106 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, евро рос на 0,22%, до 106 рублей. К 07:19 мск евро находился на отметке 106,1 рубля. (+0,31%).

В то же время доллар прибавлял 0,23%, поднимаясь до 100,63 рубля. Юань рос на 0,21%, до 13,756 рубля.

На открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,5 копейки и составил 100,45 рубля. Курс евро вырос на 23 копейки и составил 106 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 1,3 копейки и составил 13,74 рубля.