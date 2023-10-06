В России ожидается рост цен на черную икру из-за удорожания кормов для рыб

Сейчас диапазон цен колеблется от 30 тыс. до 45 тыс. рублей за 1 кг готовой продукции

АСТРАХАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Очередной рост цен на черную икру прогнозируется в ближайшее время в связи с удорожанием кормов для аквакультурных видов рыб, вызванным уходом с рынков европейских производителей. Такое мнение высказал ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

"Мы видим определенный рост цен на черную икру и рыбу осетровых видов. По щучьей икре скачок цен к Новому году точно будет. По черной икре тоже прогнозируется рост цен, вызванный прежде всего удорожанием кормов для рыб. Здорово, что предпринимаются усилия по созданию новых кормовых заводов в России на замену ушедшим с рынка европейским производителям, но то, что корма растут в цене, это очевидно", - отметил Маркин.

По его словам, повышению цен на рыбные деликатесы способствует ежегодное снижение количества дойных и забойных рыб осетровых пород в аквакультурных предприятиях Астраханской области. В некоторых местных рыбоводных хозяйствах снижение количества дойной икры, которое наблюдалось ранее, было вызвано резкими погодными перепадами.

"Все эти факторы в совокупности приводят к росту цен. Но главное, затраты на корма растут", - пояснил Маркин.

Как уточнил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 30 тыс. до 45 тыс. рублей за килограмм готовой продукции. В сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка в среднем выросла на 5 тыс. руб. При этом возможно повышение стоимости в зависимости от качества икры и наличия целого ряда других факторов. Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в зависимости от ее вида (осетр, белуга, стерлядь и. т. д.) и способа разделки, а также других качественных характеристик. В данном случае повышение верхней ценовой границы в сравнении с периодом прошлого года составило 500 рублей.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. На территории области сформированы 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Астраханская рыбная продукция активно поставляется на внутренний рынок и за рубеж.

По мнению Росрыболовства, создание отечественной комбикормовой индустрии для аквакультуры является важной задачей для развития отрасли, так как для отдельных направлений рыборазведения 90-95% рыбных кормов импортируется. По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, локализация производства рыбных кормов в России ожидается в ближайшие два года.