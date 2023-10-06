Из Татарстана в Чувашию планируют отправить пробный речной рейс на "Метеоре-2020"

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пробный межрегиональный речной рейс на скоростном пассажирском судне на подводных крыльях "Метеор-2020" будет отправлен между Татарстаном и Чувашией в октябре. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

"В этом году мы сходим пробным рейсом в Чебоксары 8 октября. <...> В Чебоксары ходят только "Валдаи", вот мы хотели бы туда попробовать запустить "Метеор". Это инициатива была не только наша, но и со стороны Чувашской Республики", - сказал Ханифов.

Он отметил, что рассматриваются различные варианты межрегиональных речных перевозок, в том числе в Самару, в Пермь, в Башкортостан. "То есть, региональные перевозки на реке должны восстанавливаться", - сказал Ханифов.

По его словам, идет речь о создании региональных операторов. "Их задача состоит в том, чтобы проанализировать пассажирские потоки, проанализировать количество самих пассажиров", - добавил министр.

В августе был совершен первый рейс на "Метеоре-2020" между Казанью и Ульяновском, в сентябре - между Казанью и Сарапулом.

Производство нового поколения "Метеоров" было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда были заложены два "Метеора-2020" для Ханты-Мансийского автономного округа. Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. В мае 2023 года состоялась торжественная церемония спуска на воду первого "Метеора-2020", построенного для Татарстана.