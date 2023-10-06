В Петербурге запустили производство пептидных активов для косметики

Объем инвестиций составил более 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Цитомед" в Санкт-Петербурге запустила производство пептидных активов для косметики, способное заместить импортные аналоги. Объем инвестиций в новое направление составил более 100 млн рублей, сообщил ТАСС генеральный директор МБНПК "Цитомед" Александр Хромов.

"Наши разработки, наш опыт, безусловно, будут полезны и косметической индустрии. Особенно в текущей ситуации, когда из-за внешнеполитических проблем нарушены логистические цепочки и на российском рынке образовался дефицит пептидных активов с высокой степенью очистки и стабильным качеством, подходящих для уходовой косметики. Общие инвестиции в открытие нового направления, включая затраты на разработку линейки косметических активов, клинические исследования, перестройку и валидацию производственных процессов, маркетинг, составили более 100 млн рублей", - рассказал он.

Компания стала первой из представителей отечественного фармбизнеса, которая вышла на рынок косметических активов. В основе рецептуры пептидных активов для косметики - оригинальные инновационные молекулы, а также аналоги известных пептидов.

Производство запущено на площадке "Новоорловская" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург". В настоящее время валидация производственных процессов уже завершена, максимальная мощность выпуска составит 50 тонн различных косметических активов в год, что соответствует 1,5 тыс. тоннам готовой косметической продукции.

По словам экспертов, новое производство способно полностью закрыть потребности российского рынка в импортозамещении европейских пептидных компонентов для косметических средств. "До недавнего времени в России фактически не было собственного производства сложных наукоемких косметических ингредиентов. Ситуация постепенно меняется к лучшему, но сложности с поставками современных активов, возникшие из-за резкого сокращения европейского импорта, пока есть", - отметила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.

Новый завод

В настоящее время "Цитомед" также строит новый завод для расширения производства субстанций и лекарственных средств на основе пептидных соединений в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" за 2 млрд рублей. Открытие площадки запланировано на 2024 год. Компания собирается вывести на рынок до 15 новых субстанций и наладить массовый выпуск инновационного препарата для лечения атрофического гастрита.

"Цитомед" один из первых построил высокотехнологичный научно-производственный комплекс на территории особой экономической зоны, а сегодня выступает инвестором строительства второго завода площадью 15 тыс. кв. м. Она занималась исследованиями пептидов еще тогда, когда о них мало кто слышал, и с помощью подходов доказательной медицины смогла завоевать доверие научного и врачебного сообщества, а также потребителей к своим препаратам", - отметила генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева.