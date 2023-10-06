В Новосибирске впервые создали стенды испытания генераторов Airbus и Boeing

Они позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали первые российские стенды испытания генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолетов Robinson и Agusta, которые раньше проходили проверку только за рубежом. Стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Инженеры НГТУ НЭТИ спроектировали уникальные стенды для испытания генераторов самолетов и вертолетов мировых брендов. Изобретение имеет стратегически важное значение для российской авиапромышленности: стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше все иностранные генераторы проверялись только за рубежом, теперь российские авиационные компании имеют возможность проверять их в России, соответственно, экономить большие средства.

Для нормального функционирования системы жизнеобеспечения вертолетов и самолетов выходные параметры генераторов должны быть стабильны, и как раз блоки отвечают за стабилизацию этих параметров. С помощью стендов возможно показать, что после ремонта эти блоки функционируют и выдают заявленные характеристики.

Установка проверяет работу как самих электрических генераторов, так и систем их автоматической защиты и управления на борту. Также на стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка.

Стенд способен обеспечивать автоматический сбор и обработку данных в ходе программы испытаний. Из этих данных формируется электронный протокол, который передается на серверные хранилища. Для работы стенда используется разработанное в НГТУ НЭТИ программное обеспечение, а также новые аппаратные и программные средства для реализации автоматических законов управления в процессах испытания и новое программное обеспечение, которое разработали инженеры НГТУ НЭТИ. Стенд разработан в рамках программы "Приоритет 2030".

"Приоритет 2030"

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годах и 2025-2030 годах.