Российской-киргизский фонд выделил $1,5 млн на оснащение детской больницы

Фонд также поддержал открытие современной кардиохирургической клиники международного уровня

БИШКЕК, 6 октября. /ТАСС/. Российско-киргизский фонд развития (РКФР) выделил $1,5 млн на ремонт и оснащение детской кардиохирургической клиники в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба РКФР.

"Фонд поддержал открытие современной кардиохирургической клиники международного уровня. На реализацию проекта РКФР выделил бишкекской клинике сердца "Прайм" $1,5 млн", - говорится в сообщении.

За счет фонда в здании клиники был сделан капитальный ремонт и приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование от ведущих мировых производителей. В больнице можно теперь будет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания, а также проводить сложные кардиохирургические операции взрослым и детям.

Председатель правления РКФР Артем Новиков отметил, что прежде медицинские услуги такого уровня по лечению болезней сердца в стране не предоставлялись. Жителям республики приходилось выезжать на лечение за границу. Появление современной клиники сделает эти услуги доступнее. "Мы рассчитываем, что новое учреждение поможет снизить смертность от болезней сердца в нашей стране и сохранить жизни множества юных кыргызстанцев", - цитирует Новикова пресс-служба фонда.

По его словам, начиная с 2021 года - это восьмой проект РКФР в области медицины в Киргизии. "Буквально месяц назад мы были на открытии урологической клиники в Баткенской области, а через неделю начнем финансирование проекта по строительству медцентра в Джалал-Абадской области", - отметил председатель правления.

РКФР был создан в середине прошлого десятилетия. Главной его задачей было оказание поддержки киргизским предпринимателям в адаптации к условиям Евразийского экономического союза путем кредитования на льготных условиях. Россия внесла в уставной капитал фонда $500 млн. С начала работы РКФР профинансировал сотни проектов.