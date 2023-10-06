На юге Украины остановили работу паромной переправы на границе с Румынией

Все транспортные средства перенаправляют на другие направления

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что после взрывов в Одесской области приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

"В паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией продолжаются меры по стабилизации функционирования, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены. Все транспортные средства перенаправляются на другие направления".

Ранее глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил о приостановке паромной переправы, однако других подробностей не приводил. По его данным, в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, в результате возник пожар.

Ночью сообщалось о взрывах в Измаильском районе на юге Одесской области. Административный центр района - город Измаил - является крупным портом на Дунае.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.