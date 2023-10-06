В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер

В кабмине сообщили, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер", - говорится в сообщении.

В кабмине также отметили, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. "Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - указали в правительстве.

До этого нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%. Между тем в конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о предложении скорректировать демпфирующий механизм за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября.