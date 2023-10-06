Ростех импортозаместит операционные усилители для промышленной электроники

Госкорпорация завершает сборку опытной партии, запустить серийное производство планируется в середине 2024 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал микросхемы операционных усилителей для промышленной электроники, которые смогут заместить импортные компоненты, говорится в сообщении госкорпорации.

Созданием отечественных усилителей занималось входящее в "Росэлектронику" НПП "Пульсар" по инициативе Минпромторга РФ. По словам гендиректора НПП Сергея Борового, иностранная продукция применяется в кардиостимуляторах, оборудовании поддержания жизнедеятельности, промышленных сигнализациях.

"Нам удалось создать продукт, не уступающий по качеству зарубежным усилителям и не отличающийся по цене, что в условиях многомиллионных объемов производства иностранных комплектующих было сложной задачей. После выхода на проектную мощность НПП "Пульсар" рассчитывает занять не менее 30% российского рынка в сегменте широкополосных высокочастотных операционных усилителей", - отметил Боровой.

Сейчас предприятие завершает сборку опытной партии, запустить серийное производство планируется в середине 2024 года.

Операционный усилитель - универсальный блок, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов. Это устройство принимает слабые сигналы и усиливает их до уровня, пригодного для обработки другими элементами схемы или приборами. Подобные комплектующие, например, входят в состав различной медтехники, измерительного и промышленного оборудования, систем видеосвязи, пояснили в Ростехе.