Правительство утвердило новые системные меры для стабилизации рынка топлива

В частности, РФ снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило новые системные меры для сохранения стабильности на рынке топлива, сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. В кабмине отметили, что изменение коэффициента с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. "Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в сообщении.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну.

В кабмине уточнили, что это пресечет попытки перекупщиков заранее покупать топливо для последующего экспорта после того, как действующие ограничения будут сняты, а также не позволяет вывозить классовое топливо под видом других продуктов.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах, вырастет и доля сделок на конкурентных условиях.

В кабмине отметили, что продажа на бирже части производимого российскими нефтяниками топлива дает независимым автозаправочным станциям (АЗС) возможность покупать его по рыночным ценам. В пресс-службе правительства указали на снижение рисков монопольного ценообразования, поскольку у многих доминирующих участников топливного рынка есть собственная сеть заправок.

О ранее принятых мерах и планах

Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива. По оценке кабмина, эта мера позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива.

Он отмечал, что ждет снижения цен на топливо в опте, мелком опте и рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться.