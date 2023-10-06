Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16% годовых

Она ранее составляла 16,5%

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.

Нацбанк республики 25 августа принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых.

"Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики, возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - пояснили в пресс-службе.

В сентябре 2023 года годовая инфляция в Казахстане составила 11,8%. По данным фингрегулятора, умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 24 ноября.