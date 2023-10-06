Bloomberg: ЕС и США работают над соглашением для избежания ввода тарифов на сталь

По информации агентства, высокопоставленные чиновники Белого дома и Еврокомиссии ведут переговоры о политическом соглашении, не имеющем юридически обязывающего характера

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения реактивации высоких пошлин на трансатлантическую торговлю. О нем будет объявлено на саммите сторон в Вашингтоне, запланированном на 20 октября, сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, высокопоставленные чиновники Белого дома и Еврокомиссии ведут переговоры о политическом соглашении, не имеющем юридически обязывающего характера. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе. По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против якобы нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге.

По словам собеседников агентства, посланники ЕС в среду одобрили заключение соглашения, однако Германия и Франция потребовали от Еврокомиссии большей ясности касательно окончательных положений сделки. Тем не менее стороны заинтересованы во временной договоренности из опасений, что не смогут достичь официального соглашения к установленному на конец октября крайнему сроку, после которого им грозит повторное введение жестких тарифов на импорт сталелитейных продуктов. По данным Bloomberg, для достижения формальных договоренностей Брюсселю и Вашингтону недостает понимания по нескольким ключевым вопросам, таких как совместимость соглашения с нормами международной торговли.

Ожидается. что на саммите в Вашингтоне, в котором примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, между Евросоюзом и США также будет достигнуто соглашение по поставкам сырья. Оно позволит европейским компаниям претендовать на несколько американских субсидий на производство аккумуляторов для электрокаров.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил ограничения на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.