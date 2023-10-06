6 октября, 07:09
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Какие меры утвердил кабмин для стабилизации топливного рынка

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Правительство России 5 октября утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. Подробнее  в материале ТАСС.

  • С 1 октября восстанавливается топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсацию нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже на внутреннем рынке моторного топлива. 
  • Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%. Такое решение позволит увеличить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах, вырастет и доля сделок на конкурентных условиях.
  • Введена зaградительная пошлина на нефтепродукты — она сoставит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нeфтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перeпродажи. Это поможет предотвратить возможный серый экспорт.
  • Сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, которое доставляется в морские порты трубопроводным транспортом. Эта мера касается производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.
 
Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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