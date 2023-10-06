ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%

Инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,4%

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Центробанк Индии (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%, инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,4%. Об этом заявил журналистам глава регулятора Шактиканта Дас по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ.

"После детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых процессов комитет единогласно решил сохранить ставку репо без изменений - на уровне 6,5%", - приводит слова Даса газета Business Standard.

Это уже четвертый раз, когда ЦБ принимает решение оставить базовую ставку репо без изменений. В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку на 250 базисных пунктов в мае 2022 года, повышение действовало до апреля 2023 года.

ЦБ также сохранил свой прогноз роста ВВП страны в текущем финансовому году на 6,5%.

Розничная инфляция в Индии в августе снизилась до 6,83% после 7,44% в июле, когда был зафиксирован максимальный за 15 месяцев показатель. Индекс потребительских цен, однако, продолжает оставаться выше верхней границы установленного ЦБ диапазона, отметил глава Центробанка.

Дас также заявил, что мировая экономика замедляется под воздействием жестких финансовых условий, затянувшейся геополитической напряженности и растущей геоэкономической фрагментации. "Глобальная торговля сокращается, общая инфляция снижается, но в крупнейших экономиках она превышает целевой показатель", - отметил он. При этом, по словам Даса, в отличие от мировых тенденций внутренняя экономическая активность в Индии продемонстрировала устойчивость на фоне высокого спроса.