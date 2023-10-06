6 октября, 07:00,
обновлено 6 октября, 07:03

Срок кредита по промышленной ипотеке могут увеличить до 10 лет

Сейчас он составляет семь лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и Минфин РФ к 14 ноября 2023 года рассмотрят возможность увеличения предельного срока кредита по промышленной ипотеке с 7 до 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"К 14 ноября Минпромторг и Минфин должны рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов в рамках востребованного бизнесом механизма "Промышленной ипотеки" с 7 до 10 лет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такая просьба была заявлена в ходе стратегической сессии одним из представителей бизнеса, и председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу.

Кроме того, перед Минпромторгом и Минэкономразвития поставлена задача при формировании предложений по продлению национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года предусмотреть в его составе федеральный проект "Экспорт малого и среднего предпринимательства". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация