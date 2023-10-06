Мишустин поручил проработать вопрос льготного кредитования малых технологических компаний

Срок исполнения поручения составляет 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам до 1 февраля 2024 года проработать вопрос распространения льготных кредитов на малые технологические компании, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В срок до 1 февраля должен быть проработан вопрос распространения программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС), которая реализуется в рамках федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO", на малые технологические компании", - говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам стратегической сессии по развитию МСП.