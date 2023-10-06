6 октября, 07:06

Бюджет на 2024 год поддержит МСП по ранее принятым обязательствам по выплате "купона"

Минфину и Минэкономразвития поручили предусмотреть возможность выделения этих средств к 1 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития к 1 ноября предусмотреть выделение из бюджета на 2024 год средств на финансирование ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат малого и среднего бизнеса по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"К 1 ноября Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть выделение в 2024 году средств федерального бюджета для финансирования ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат субъектам МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже", - отмечается в сообщении.

Поручение было дано Мишустиным по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, уточнили в пресс-службе правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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